Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: KORREKTUR: Verkehrsunfall mit Alkohol (von Samstag, 27.01.2024; 11:48 Uhr)

Heringen (ots)

Am Samstag berichtete der Inspektionsdienst Nordhausen über einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in der Auleber Straße in Heringen ereignete.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5701043

Da sich bei der Polizei ein kleiner Fehler einschleichen konnte, korrigieren wir diesen natürlich gern.

Entgegen der Ausgangsmeldung war der Fahrzeugführer nicht wie berichtet 97, sondern "erst" 61 Jahre alt. Ein Zahlendreher bei dem Geburtsjahr des Fahrers machte aus einem 1962er- einen 1926er-Jahrgang.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen bittet den Fauxpas zu entschuldigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell