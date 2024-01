POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am heutigen Donnerstag (18.01.2024), gegen 01.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Zimmermannstraße einzudringen. Als die Hauseigentümer aufgrund eines Geräusches wach wurden, flüchtete der unbekannte Täter. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 ...

