POL Schwaben Nord: 0134 - Versuchter Einbruch

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (17.01.2024), zwischen 19.00 Uhr und 19.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Verglasung einer Haustüre in der Schallerstraße. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2510 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler Telefon: 0821 323-1019 E-Mail: ...

mehr