Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Alkohol

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 18:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Auleber Straße in Heringen. Der 97-jährige Fahrer eines Audi A4 fuhr in Richtung Auleben und kollidierte mit einem geparkten Ford Fiesta aus dem Kyffhäuserkreis. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Audifahrers fest. Die im Anschluss abgegebene Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,21 Promille. Der Führerschein des Audifahrers wurde vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme wurde im Südharzklinikum durchgeführt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 10.000,-EURO.

