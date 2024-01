Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Getränke

Lützensömmern (ots)

In der Dorfstraße brachen unbekannte Täter, in der Hoffnung etwas zu erbeuten, in ein Sportlerheim ein. Mit einem unbekannten Tatmittel verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren und verursachten an der Zugangstür einen erheblichen Sachschaden. Mit insgesamt 15 gefüllten und zehn leeren Bierkästen sowie mehreren Flaschen Likörspezialitäten aus Nordhausen entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell