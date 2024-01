Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte zerstechen Reifen

Sondershausen (ots)

An einem, auf einem Parkplatz abgestellten, Pkw zerstachen Unbekannte alle vier Reifen, sodass diese in der Folge luftleer waren. Am Mittwoch wurde die Sachbeschädigung der Polizei gemeldet. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

