Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb leistet Widerstand

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend entwendeten zwei Männer aus einem Lebensmittelmarkt in der Halleschen Straße mehrere alkoholische und nicht alkoholische Getränke. Etwa 30 Minuten später kam einer der Täter erneut in den Markt. Hier wurde ihm im Beisein der Polizisten ein Hausverbot auferlegt. Dagegen setzte er sich ebenso körperlich zur Wehr wie auch im Abschluss bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Nach einem Polizeibeamten trat der erheblich unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stehende 22-Jährige. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten wurde er zur weiteren fachgerechten Betreuung in ein Klinikum verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell