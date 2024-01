Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatzlage in der Nacht zu Freitag

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personen in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße. Nach Angaben des beteiligten Mannes befand sich eine 25-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand und habe sich nach einer Auseinandersetzung in der Wohnung verbarrikadiert. Da nach Bewertung der Einsatzlage vor Ort eine Gefährdung für die Frau selbst und die Polizeikräfte nicht auszuschließen war, wurden die Einsatzkräfte durch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes unterstützt. Gegen 5 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen vor Ort ohne verletzte Personen beendet werden. Eine fachmedizinische Betreuung der Betroffenen findet in Absprache der zuständigen Staatsanwaltschaft und den beteiligten Polizeikräften statt.

