Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Niederdorla (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Sonntag, den 14. Januar 19.00 Uhr und Samstag, den 20. Januar 09.00 in ein Einfamilienhaus Am Wassertor einzubrechen. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurde hierüber am Mittwochvormittag informiert. Beamte kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden an der Wohnungstür, durch den Versuch diese aufzuhebeln, beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

