LPI-NDH: Ausländerfeindliche Schmierereien an Hausfassade

Bad Frankenhausen (ots) - Am Dienstagabend schloss ein 24-Jähriger gegen 21 Uhr sein E-Bike in einem Mehrfamilienhaus am Anger im Hausflur an. Als er am Mittwoch das Fahrrad gegen 16 Uhr wieder aufsuchte, war es verschwunden. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Giant Explore E+ GTS in der Rahmengröße XL. Das Fahrrad ist überwiegend in schwarzer Farbe. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise zum ...

