Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "plötzlich auf die Fahrbahn getreten" ++ Fußgängerin von Kleinbus erfasst ++ 26-Jährige verstirbt noch an Unfallstelle ++ Gutachter eingeschaltet ++

Lüneburg (ots)

++ "plötzlich auf die Fahrbahn getreten" ++ Fußgängerin von Kleinbus erfasst ++ 26-Jährige verstirbt noch an Unfallstelle ++ Gutachter eingeschaltet ++

Lüchow-Dannenberg - Clenze

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 01.12.23 in der Lange Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine 26 Jahre alte Frau gegen 16:15 Uhr in Höhe des dortigen Geldinstituts unvermittelt die Fahrbahn betreten, um diese zu kreuzen. Dabei wurde die junge Frau durch einen in Fahrtrichtung Lüchow fahrenden Kleinbus Ford Transit erfasst. Die Fußgängerin verstarb noch an der Unfallstelle. Verschiedene Ersthelfer, ein Notarzt sowie Rettungskräfte waren im Einsatz. Parallel wurde ein Seelsorger alarmiert. Neben dem 64 Jahre alten Fahrer befanden sich noch weitere Personen im Kleinbus. Diese blieben unverletzt. Am Kleinbus entstand geringer Sachschaden in Höhe von gut 500 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Gutachter eingeschaltet. Für die Unfallaufnahme musste die Lange Straße bis in die Abendstunden teilweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell