Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto prallt rückwärts gegen Radfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 37 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen am Mittwochabend, 8. November 2023, schwer verletzt worden. Gegen 18.20 Uhr rangierte ein 23-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen mit seinem Fahrzeug rückwärts von einem Tankstellengelände an der Florastraße. Dabei stieß er mit dem 37-jährigen Gelsenkirchener zusammen, der gerade mit seinem Fahrrad auf der Florastraße in Richtung Hohenstaufenallee unterwegs war. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

