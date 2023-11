Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Randale auf Friedhof endet mit Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Eine 86-jährige Frau ist am Dienstag, 7. November 2023, von einem unbekannten Jugendlichen in Rotthausen getreten und verletzt worden. Die Gelsenkirchenerin befand sich gegen 15.40 Uhr mit ihrem Lebensgefährten auf einem Friedhof an der Hilgenboomstraße. Dort wurde sie auf eine Gruppe von vier Jugendlichen aufmerksam, die dort randalierten. Als einer der Jugendlichen den 84 Jahre alten Begleiter der Gelsenkirchenerin anpöbelte, forderte die Frau den Unbekannten auf, dies zu unterlassen. Daraufhin trat der Jugendliche die 86-Jährige und flüchtete anschließend in der Gruppe.

Alle Jugendlichen waren etwa 14 bis 20 Jahre alt. Der Angreifer ist etwa zwei Meter groß, schlank, hatte kurze, dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen weißen Jogginganzug. Ein weiterer Jugendlicher war etwa 1,65 Meter groß, hatte dunkles, krauses Haar und war mit einer roten Jacke bekleidet. Eine Beschreibung der anderen Jugendlichen liegt nicht vor. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7541 oder unter 0209 365 8240.

