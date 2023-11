Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall nach Flucht vor Polizeikontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Bei seiner Flucht vor der Polizei hat ein 19-Jähriger am Montag, 6. November 2023, mehrere Fahrzeuge in Ückendorf beschädigt. Gegen 11.20 Uhr war sein Wagen einer Streifenwagenbesatzung auf der Europastraße aufgefallen, weil die Kennzeichen des Autos entstempelt waren. Der Streifenwagen gab dem Gelsenkirchener wiederholt Anhaltesignale, die dieser ignorierte. Als sich vor ihm mehrere Fahrzeuge am Kreisverkehr Europastraße/Hohenzollernstraße/Ückendorfer Straße befanden und die Weiterfahrt drohte, unweigerlich gestoppt zu werden, fuhr der 19-Jährige kurzerhand durch den Gegenverkehr weiter in die Ückendorfer Straße. Dort beschleunigte er seinen Wagen auf deutlich über 50 Stundenkilometer, bei erlaubten 30 km/h. Bei der Weiterfahrt durch die Almastraße beschleunigte er sein Auto sogar auf etwa 100 Stundenkilometer - bei weiterhin nur erlaubten 30 km/h.

Als er in eine Stichstraße einbog, touchierte der Gelsenkirchener zunächst einen parkenden Wagen, kollidierte dann frontal mit einem weiteren parkenden Auto und beschädigte beim anschließenden Zurücksetzen ein drittes geparktes Fahrzeug. Seine Weiterfahrt fand kurz darauf endgültig ein Ende, als die Stichstraße in einer Sackgasse endete.

Seine Flucht setzte er dann zu Fuß durch eine angrenzende Kleingartenanlage fort. Ein Anwohner meldete sich schließlich bei der Polizei, dass der Gesuchte sich bei ihm Keller verstecken würde. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, antreffen. Er wurde zur Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen. Das Auto sowie die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt.

Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verdachts eine verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell