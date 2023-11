Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbrecher festgenommen - Aufmerksamer Nachbar greift ein ++ Lüchow - Zugeschlagen und mit PKW entfernt - Polizei sucht Zeugen ++ Bad Bodenteich - PKW überschlagen - Fahrerin verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg, OT. Oedeme/Häcklingen - Raubüberfall auf Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

Nach einem Raubüberfall nach Geschäftsschluss zum Nachteil eines Einkaufsmarktes im Häcklinger Weg in den späten Abendstunden des 25.11.23 ermittelt die Polizei mit Nachdruck. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten zwei unbekannte Täter gegen 22:15 Uhr einen Mitarbeiter im hinteren Bereich des Marktkomplexes/Personalausgang abgepasst und diesen überwältigt. Die Täter konnten im Inneren des Marktes an Bargeld aus einem Wertgelass kommen und ergriffen die Flucht. Der Mitarbeiter alarmierte kurze Zeit später die Polizei. Erste Fahndungsmaßnahmen noch in der Nacht zum 26.11. verliefen ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt und sucht nun mögliche Zeugen oder Anwohner aus dem Bereich Häcklinger Weg oder Lüneburger Straße, die am Abend des 25.11. bzw. in den Tagen zuvor möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Einkaufsmarktes wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrecher festgenommen - Aufmerksamer Nachbar greift ein

Am Abend des 28.11.2023 versuchte ein 59-Jähriger zunächst über die Terrassentür in ein Reihenhaus in der Dieselstraße einzubrechen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und flüchtete. Anschließend versuchte er in der Bachstraße die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Dabei wurde er erneut von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei rief und dem Täter folgte. Die Polizei konnte dadurch den Täter feststellen und vorläufig festnehmen. Der 59-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Eine Verbindung zu vergangenen ähnlich gelagerten Taten wird derzeit ermittelt.

Lüneburg - Versuchter Einbruch - Täter scheitert an Eingangstür

In der Nacht zum 28.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter die Eingangstür einer Kanzlei in der Uelzener Straße aufzuhebeln. Dabei scheiterte er, sodass kein Eindringen in das Gebäude stattgefunden hat. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Keller - Fahrräder entwendet

In der Nacht zum 28.11.2023 knackte ein derzeit unbekannter Täter das Vorhängeschloss eines Kellerraumes in der Straße "Auf der Höhe" auf. Dort entwendete er ein Pedelec der Marke "WINORA" und ein Trekkingrad der Marke "BERGAMONT" im Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Bike aus Fahrradparkhaus entwendet

Im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr wurde am 28.11.2023 ein schwarzes E-Bike der Marke "LIV" aus einem Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße von einem derzeit unbekannten Täter entwendet. Der Wert des E-Bikes liegt bei einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Sumte- Randalierer verbringt die Nacht in Polizeigewahrsam

In der Nacht zum 28.11.2023 randalierte ein 37-Jähriger in einer Unterkunft in der Ortschaft Sumte. Dabei trat er einen 49-jährigen Mitbewohner, wiedersetzte sich den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Polizei und versuchte diese ebenfalls zu treten. Er wurde anschließend in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zugeschlagen und mit PKW entfernt - Polizei sucht Zeugen

Am 28.11.2023 gegen 20:45 Uhr wurde in der Straße "Lange Straße" ein 33-Jähriger durch einen derzeit unbekannten Täter gegen den Hinterkopf geschlagen und anschließend getreten. Der Täter begab sich daraufhin auf den Beifahrersitz eines schwarzen Mercedes-Benz und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall oder den PKW beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Rollerfahrer stürzt - leichtverletzt

Auf der Bundesstraße 248 zwischen Lüchow und Grabow kam es am 28.11.2023 gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei stürzte ein 20-jähriger Rollerfahrer nach einem Bremsvorgang auf der nassen Fahrbahn. Der Sachschaden am Roller beträgt ca. 100 Euro. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt konnte seine Fahrt nach kurzer Behandlung allerdings fortsetzen.

Clenze - Spiegelklatscher - Verursacher entfernt sich

Am 28.11.2023 zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Straße "Radeweg" einen dort abgestellten VW-Transporter. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. Als der Schaden festgestellt wurde, machte sich kein Verursacher erkenntlich. Der Sachschaden am Transporter beträgt ca. 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Geschubst und bedroht

Am 28.11.2023 gegen 21:30 Uhr randalierte ein 28-Jähriger in einer Unterkunft in der Stadenser Straße. Daraufhin bedrohte er mit einer Geste die hinzugekommenen Mitarbeiter und schubste einen davon. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bodenteich - PKW überschlagen - Fahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.11.2023 gegen 14:00 Uhr auf der Straße "Am Ginsterberg". Dabei kam eine 19-jährige Ford-Fahrerin bei winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Ford überschlug sich und landete auf dem angrenzenden Acker auf dem Dach. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Fahrerin wurde verletzt.

Bad Bodenteich - Reifen zerstochen

Am 27.11.2023 zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr wurden in der Neustädter Straße zwei Reifen eines abgestellten Audi A5 zerstochen. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell