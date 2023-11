Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Jubiläum & Abschied am Nikolaustag" ++ 10. Benefiz-Adventskonzert des Polizeiorchesters in St. Johannis ++ letztes Konzert unter der Leitung von Thomas Boger ++ "save the date": 06.12.23

Lüneburg (ots)

++ "Jubiläum & Abschied am Nikolaustag" ++ 10. Benefiz-Adventskonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in St. Johannis ++ letztes Konzert unter der Leitung von Thomas Boger ++ "save the date: 06.12.23 - 19:00 Uhr" ++ Kriminalpräventionsrat hofft auf möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer und Spenden für KiTa- und Grundschul-Projekte ++

Lüneburg

Im Rahmen seiner Konzertreise durch Niedersachsen wird das Polizeiorchester Niedersachsen in diesem Jahr am 6. Dezember 2023 um 19:00 Uhr in der St. Johanniskirche in Lüneburg gastieren. Im festlichen Ambiente der St. Johanniskirche in Lüneburg lädt das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Thomas Boger zum diesjährigen Advents-Benefizkonzert ein. Tauchen Sie ein in die besinnliche Atmosphäre und genießen Sie meisterhafte Interpretationen von Stücken berühmter Komponisten wie Bach, Mozart und Tschaikowski. Das Repertoire umfasst nicht nur klassische Meisterwerke, sondern auch herzerwärmende Weihnachtslieder, die die Vorfreude auf die festliche Zeit wecken. Ein musikalischer Abend, der die Seele berührt und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest verstärkt. Die Solisten -Yoshitaka Sumita (Klarinette), Stefano Galante (Trompete) und Heechul Kim (Sopransaxophon) umrahmen das musikalische Highlight an diesem Abend.

Kommen Sie mit auf eine unvergessliche Reise durch die festliche Stimmung! Der Erlös dieses Benefizkonzertes ist bestimmt für den Kriminalpräventionsrat. Die Verantwortlichen hoffen auf möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Spenden für den guten Zweck, um verschiedene regionale Präventionsprojekte an KiTas und Grundschulen zu unterstützen.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Das Konzert beginnt bei beheizter Kirche um 19:00 Uhr.

