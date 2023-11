Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Verkehrsunfall mit Sommerreifen ++ Küsten - Unfall auf der Kreisstraße 8 - Zwei Personen leicht verletzt ++ Uelzen - Unter Alkohol am Steuer ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Versuchte Einbrüche in Praxen - Türen verhindern Eindringen

Im Zeitraum vom 25.11.2023 bis zum 26.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter in zwei Praxen innerhalb eines Gebäudekomplexes in der Schießgrabenstraße einzubrechen. Dabei hebelte er zunächst die Eingangstür zum Gebäude auf und scheiterte anschließend an den Eingangstüren zu den Praxen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Handorf - Einbruch in Wohngebäude

Am Nachmittag des 26.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Terrassentür eines Wohngebäudes in der Straße "Hittendahl" auf und entwendete Wertgegenstände im Wert von einigen tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zwei Motorroller entwendet

In der Nacht auf den 26.11.2023 entwendete ein derzeit unbekannter Täter in der Straße "Mittelfeld" zwei Motorroller der Marke Peugeot im Wert von ein paar hundert Euro. Beide Fahrzeuge konnten beschädigt im Nahbereich aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Garage betreten - Diebstahl aus PKW

In der Nacht auf den 26.11.2023 betrat ein derzeit unbekannter Täter eine Garage in der Salzstraße Am Wasser. Er schlug die Scheibe eines dort abgestellten PKW ein und entwendete Dokumente. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Zeetze - PKW Brand - Polizei sucht Zeugen

Am 26.11.2023 gegen 02:20 Uhr geriet aus derzeit ungeklärter Ursache ein abgestellter PKW-VW in der Ortschaft Zeetze in Brand. Der PKW brannte komplett aus und ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Anhänger wurde beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüneburg - Seitenspiegel beschädigt - vier PKW betroffen

In der Nacht zum 26.11.2023 beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Außenspiegel von vier geparkten PKW in der Rabensteinstraße. Dabei wurden die Außenspiegel teilweise herausgebrochen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Betzendorf - Verkehrsunfall mit Sommerreifen

Bei glatter Fahrbahn überholte am 27.11.2023 ein mit drei Insassen besetzter PKW-Mercedes einen vor ihn fahrenden PKW auf der Bundesstraße 209 zwischen den Ortschaften Drögennindorf und Neu Oerzen. Dabei kam der PKW ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Die Insassen konnten das verunfallte Fahrzeug unverletzt verlassen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass am PKW noch Sommerreifen befestigt waren. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. ++ Bild des verunfallten PKW im Anhang unter www.presseportal.de ++

Lüneburg - Einbruch in Praxis - Bargeld entwendet

In der Nacht zum 27.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Tür zu einer Praxis in der Straße "Am Bäckfeld" auf. Dort entwendete er einen Tresor sowie Bargeld im Wert von einigen hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Unfall auf der Kreisstraße 8 - Zwei Personen leicht verletzt

Am 26.11.2023 gegen 17:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 8 auf Höhe der Ortschaft Karmitz zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte eine landwirtschaftliche Zugmaschine der Marke Deere mit einem entgegenkommenden Opel Corsa. Der 53-Jährige Deere-Fahrer und die 57-Jährige Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Wustrow - Landwirtschaftliche Anbauteile entwendet

Ein derzeit unbekannter Täter entwedete im Zeitraum vom 25.11.2023 bis zum 27.11.2023 von einem Betriebshof in der Teplinger Straße zwei Anbauteile von landwirtschaftlichen Maschinen im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Gegen Fahrrad getreten

Am 26.11.2023 gegen 13:45 Uhr trat ein 26-Jähriger gegen das, im Beginenweg auf einer Terrasse, abgestellte Fahrrad einer 25-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Unter Alkohol am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 26.11.2023 gegen 11:30 Uhr in der Veerßer Straße wurde bei einem 43-Jährigen BMW-Fahrer festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell