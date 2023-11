Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Winterglätte - Verkehrsunfall mit Sommerreifen ++ Diebstahl von Blumenkübeln und einer "Tiger" Marmor-Statue ++ Einbruch in Wohngebäude - Fensterscheibe eingeschlagen - Münzen und Schmuck entwendet

Lüneburg (ots)

Presse - 28.11.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl von Parfum - Mitarbeiter stellt Dieb

Am 27.11.2023 gegen 13:30 Uhr entnahm ein bereits polizeilich bekannter 42-Jähriger zwei Parfums im Wert von wenigen hundert Euro aus der Auslage eines Geschäftes in der Straße "Große Bäckerstraße" und passierte den Kassenbereich ohne die Parfums zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte den Vorfall beobachten und den Dieb stellen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Adendorf - Diebstahl von Blumenkübeln und einer "Tiger" Marmor-Statue

In der Nacht auf den 26.11.2023 wurden im Danziger Weg zwei Blumenkübel und eine "Tiger-Statue" aus Marmor (Gewicht: 120 kg) im Wert von mehreren einhundert Euro entwendet. Im selbigen Zeitraum wurden im Weinbergsweg ebenfalls zwei Blumenkübel entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen; auch die möglicherweise ein verdächtiges Transportfahrzeug oder Anhänger beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kirche - Diebesgut wird ermittelt

Am 28.11.2023 gegen 02:00 Uhr gelang ein derzeit unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Kirchengebäudes in der Wichernstraße. Dort öffnete er gewaltsam Türen und durchwühlte einen Büroraum. Die Ermittlungen zum Diebesgut und der Schadenshöhe laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Keller - Kein Diebesgut

Im Zeitraum vom 25.11.2023 bis zum 27.11.2023 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu zwei Kellerräumen in der Straße "Am Sande". Dort öffnete er diverse Verschläge und entfernt sich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Erdgeschosswohnung - über Terrassentür eingedrungen

Am vergangenen Wochenende (24.-27.11.2023) hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Bachstraße auf. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und eine schwarze Tasche sowie ein Fahrradcomputer entwendet. Die Höhe des Diebesgutes liegt bei wenigen hundert Euro.

Im Zeitraum vom 18.11.2023 bis zum 27.11.2023 wurde in der Spangenstraße durch einen derzeit unbekannten Täter das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Dort entwendete der Täter Schmuck und eine Uhr. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Am 27.11.2023 gegen 07:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Skoda-Fahrerin die Bundesstraße 216. Auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 4 übersieht sie das Stauende und fährt auf einen VW-Tiguan auf. Der 54-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Verursacherin wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt einige tausend Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Winterglätte - Verkehrsunfall mit Sommerreifen

Bei winterglatter Fahrbahn kam am 27.11.2023 gegen 21:30 Uhr ein 89-jähriger BMW-Fahrer mit seinem PKW auf der B191, Höhe Zernien, ins Schleudern und touchierte die Leitplanken. Ein nachfolgender LKW konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Opel. Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Opel noch Sommerreifen aufgezogen hatte.

Clenze - gescheitert - versuchter Einbruch in Supermarkt über Notausgang

Im Zeitraum vom 25.11.2023 bis zum 27.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter die Notausgangstür sowie eine weitere Eingangstür eines Supermarktes in der Straße "Lange Straße" aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel, OT. Wulfstorf - Einbruch in Wohngebäude - Fensterscheibe eingeschlagen - Münzen und Schmuck entwendet

Am 27.11.23 im Zeitraum von 16:15 bis 21:15 Uhr schlug ein derzeit unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Bauernhauses in der Wulfstorfer Straße ein. Anschließend öffnete er das Fenster und entwendete Münzen und Schmuck in derzeit unbekanntem Wert. Die Ermittlungen laufen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Den Sicherungsriegel eines Im Hülsen installierten Zigarettenautomaten zerstörten Unbekannte im Zeitraum vom 27. auf den 28.11.23. Die Täter konnten den Automaten öffnen und die Zigaretten abtransportieren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bodenteich - Senior fährt Frau an Fußgängerüberweg an - weitergefahren

Am 27.11.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 78-jähriger Opel-Fahrer die Neustädter Straße. Bei einem Fußgängerüberweg hielt er zunächst an, fuhr dann aber los, während eine 33-Jährige, welche ihr Fahrrad schob, über den Fußgängerüberweg die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Zusammenstoß viel die 33-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Der 78-Jährige Opel-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall auf der Landesstraße 252

Am 27.11.2023 gegen 13:30 Uhr bog ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer von der Landesstraße 252 auf die Straße "Eppenser Weg" ein. Dabei übersah er einen auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden 80-jährigen Daimler-Fahrer. Der 80-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rosche - beim Überholmanöver ins Schlingern gekommen - 800 Euro Schaden

Zu einer seitlichen Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 28.11.23 auf der Bundesstraße 493. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta hatte gegen 07:45 Uhr bei einem Überholmanöver die Kontrolle verloren, kam ins Schlingern und kollidierte mit einem Pkw Opel einer 51-Jährigen, die er gerade überholen wollte. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Verletzt wurde niemand.

