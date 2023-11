Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Achtung! - Auf Betrüger reingefallen - Polizei sucht Zeugen - Polizei warnt und mahnt ++ Hebelmarken an Eingangstür - Täter scheitert ++ Alkoholisiert am Steuer ++

Lüneburg (ots)

Presse - 30.11.2023

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Am 29.11.2023 gegen 23:30 Uhr gerat eine Gruppe aus drei Personen im Alter von 17-18 Jahren in der Straße "Bei der St. Johanniskirche" in Streit mit einer Gruppe in derzeit unbekanntem Alter. Dabei wurde eine Flasche in Richtung der 17-18-Jährigen geworfen und Pfefferspray eingesetzt. Ein 18-Jährigen wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Portemonnaie aus Handtasche entwendet

Am 29.11.2023 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter in der Straße "Am Markt" das Portemonnaie einer 87-Jährigen aus der mitgeführten Handtasche. Im Portemonnaie befanden sich Dokumente und Bargeld mit einem Wert im zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossenes Fahrrad entwendet

Am 28.11.2023 gegen 18:00 Uhr wurde in der Heiligengeiststraße ein angeschlossenes Fahrrad der Marke "ORBEA" durch einen derzeit unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Hebelmarken an Eingangstür - Täter scheitert

In der Nacht auf den 29.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter in der Kefersteinstraße in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Dabei scheiterte er mit Hebelversuchen an der Eingangstür. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW von Parkplatz entwendet

Im Verlaufe des 28.11.2023 entwendete ein derzeit unbekannter Täter einen Audi von einem Anwohnerparkplatz in der Straße "Mittelfeld". Auf welche Art und Weise das Fahrzeug im Wert von mehreren hundert Euro entwendet worden ist, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Achtung! - Auf Betrüger reingefallen - Polizei sucht Zeugen - Polizei warnt und mahnt

Am 28.11.2023 zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr meldete sich ein derzeit unbekannter Täter fernmündlich bei eine über 80-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Er gab an, dass sie auf der Liste einer Einbrecherbande stehen würde und man ihre Wertgegenstände sichern müsse. Anschließend begab sich ein weiterer Täter zu dem Wohnobjekt der Frau und erlangte unter dem Vorwand Wertgegenstände von einigen tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen - Hinweis: Polizeibeamte kommen bei solchen Vorfällen grundsätzlich in Uniform

Uelzen

Uelzen - Alkoholisiert am Steuer - Zeuge meldet es der Polizei

Am 29.11.2023 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Toyota-Fahrer die Straße "Klein Süstedter Straße" und hält dort an. Ein Zeuge beobachtete wie der Fahrzeugführer noch im PKW alkoholische Getränke konsumierte und meldete dies der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Zusätzlich war der 56-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Uelzen - Einmündungsbereich überfahren - Kollision mit Baum - Fahrer schwerverletzt

Am 29.11.2023 gegen 14:30 Uhr befährt ein Senior (über 80 Jahre) mit seinem VW Golf die Straße "Zum See" bis zur Einmündung in die Straße "Neu Ripdorf". Dort fährt er aus bislang unbekannter Ursache quer über die Straße "Neu Ripdorf" und kollidiert mit einem Baum. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Fahrer wurde schwerverletzt.

Bad Bevensen - Auf glatter Fahrbahn verunfallt - Leichtverletzt

Am 29.11.2023 befuhr ein 42-jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 41 zwischen den Ortschaften Molzen und Jastorf. Dabei kam das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden am PKW beträgt mehrere tausend Euro.

