Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit entgegenkommenden Lkw kollidiert - leicht verletzt - 10.000 Euro Schaden ++ mit Baum kollidiert - unverletzt ++ räuberischer Ladendiebstahl - Täter schubst und flieht ohne Beute ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 01.12.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Motorroller gestohlen

Einen im Bereich des Parkstreifens Am Schierbrunnen abgestellten Motoroller (mit dem Versicherungskennzeichen: 531LZK) stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 28. Bis 30.11.23. Die Polizei leitete eine Sachfahndung ein. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter mitgenommen

Einen in der Grapengießerstraße mit einem Zahlenschloss gesicherten E-Scooter ließen Unbekannte in den Mittagsstunden des 29.11.23 gegen 13:00 Uhr mitgehen. Parallel verschwand am Nachmittag des 30.11.23 zwischen 16:00 und 18:40 Uhr ein E-Scooter am Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 30.11.23 im Fontaneweg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 20:10 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Entsprechende Test verliefen positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Kollision zwischen Pkw und Pedelec

Leichte Verletzungen erlitt ein 48 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Mittagsstunden des 30.11.23 Am Alten Eisenwerk bei einer Kollision mit einem Pkw. Eine 43 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault war gegen 12:45 Uhr in Fahrtrichtung Hamburger Straße unterwegs und übersah beim Einbiegen den auf dem Fahrradweg entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Tosterglope - mit entgegenkommenden Lkw kollidiert - leicht verletzt - 10.000 Euro Schaden

Mit einem Lkw MAN kollidierte 82 Jahre alte Fahrerin eines VW Bulli in den Mittagsstunden des 30.11.23 auf der Landesstraße 252 in Richtung Dahlenburg. Die Seniorin aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg hatte einen anderen Lkw gegen 11:50 Uhr überholen wollen, scherte aus und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Lkw MAN. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

++ Unfallbild unter www.presseportal.de ++

Lüchow-Dannenberg

Gorleben - mit Baum kollidiert - unverletzt

Glücklicherweise ohne schwere Verletzungen endete eine Kollision mit einem Straßenbaum in den frühen Morgenstunden des 01.12.23 auf der Landesstraße 256 bei Gorleben. Ein 78 Jahre alter Pkw-Fahrer war gegen 06:15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro, so dass dieser abgeschleppt werden musste.

Lübbow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Kia stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 30.11.23 in der Salzwedel Straße. Bei der Kontrolle gegen 12:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Dannenberg - Auf Parkplatz verunfallt - Verursacher entfernt sich

Am 30.11.2023 zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr kollidierte auf einem Parkplatz in der Straße "Adolfsplatz" ein derzeit unbekanntes Fahrzeug mit einem dort abgestellten Ford Fiesta. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt einige tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Göhrde, OT. Sarenseck - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 30.11.23 in der Bauernstraße. Ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Volvo war gegen 13:20 Uhr in einer unübersichtlichen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw Ford einer 59-Jährigen kollidiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - räuberischer Ladendiebstahl - Täter schubst und flieht ohne Beute

Auf Kosmetikartikel im Wert von gut 750 Euro hatte es ein Ladendieb in den Morgenstunden des 30.11.23 in einer Drogerie in der Veerßer Straße abgesehen. Eine Mitarbeiterin ertappte gegen 09:40 Uhr den jungen Mann im Kassenbereich, sprach ihn an und stoppte ihn. Der Dieb schubste die Frau weg, die jedoch die Reisetasche des Mannes mit der Beute greifen und festhalten konnte. Der Täter ergriff zu Fuß die Flucht. Die Polizei wertet aktuell Kameraaufnahmen des Mannes aus und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Pedelec Hai-Bike gestohlen

Ein mit einem Faltschloss an einem Fallrohr auf einem Firmengelände Im Neuen Felde gesichertes Pedelec Haibike (Trekkingrad, Farbe: sand, rot, schwarz) stahlen Unbekannte im Verlauf des 29.11.23. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell