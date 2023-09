Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 45-Jähriger beraubt - Täter entkommt unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

23.09.2023, 17.15 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde einem 45 Jahre alter Wolfsburger in der Porschestraße in Wolfsburg von einem unbekannten Täter die Umhängetasche geraubt. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Der Wolfsburger hielt sich am späten Samstagnachmittag in Höhe eines Geldinstitutes auf und unterhielt sich. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, näherte sich dem 45-Jährigen plötzlich von hinten eine unbekannte Person, entriss ihm seine Umhängetasche und schlug ihn zeitgleich nieder. Danach floh der Täter in unbekannte Richtung.

Der 45-Jährige wurde bei dem Schlag leicht verletzt.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell