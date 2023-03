POL-WAF: Oelde. KIA angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen (15.03.2023) auf ein Firmengelände in Drensteinfurt eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 01.29 Uhr und 03.38 Uhr Zutritt zu dem Gebäude an der Gildestraße. Hier hielten sie sich in einer Lagerhalle und in Büroräumen auf und flüchteten - vermutlich ohne Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 ...

