Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Wohnungseinbruchdiebstahl im Wiesendamm - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (07.05.2022) ist es in Kaltenkirchen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 20:45 Uhr betraten Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner die Wohnräume im Wiesendamm.

Zu dem Stehlgut und der genauen Schadenshöhe können noch keine Hinweise getätigt werden.

Während der Anzeigenaufnahme erklärte der Geschädigte, dass es bereits am Dienstag (03.05.2022) bemerkte, dass jemand gewaltsam in seine Garage eingedrungen war. Die Tatzeit dürfte auf Montag, 02.05.2022, 16:00 Uhr bis Dienstag, 03.05.2022, 09:30 Uhr einzugrenzen sein. Nach ersten Informationen wurde aus der Garage nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten liegt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell