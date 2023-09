Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberische Erpressung in Lehre - Zeugen gesucht

Königslutter (ots)

Lehre, Triftweg

22.09.2023, 20:45 Uhr

Am späten Freitagabend wurde ein 15-jähriger Jugendlicher und sein 16-jähriger Begleiter Opfer einer räuberischen Erpressung, bei der unter Vorhalt eines Messers eine Umhängetasche erlangt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gingen die beiden Jugendlichen gegen 20:45 Uhr den Triftweg in Lehre in Richtung Berliner Straße entlang, als sie auf offener Straße von zwei männlichen Personen angesprochen wurden. Diese haben dann unter Vorhalt von Messern die Herausgabe einer Umhängetasche gefordert. Nach Übergabe der Tasche sind die beiden Täter in Richtung Berliner Straße geflohen.

Die Täter wurden als 25-30 jährige Männer mit dunkler Bekleidung und südländischem Aussehen beschrieben.

Die Polizei in Königslutter sucht nun nach Zeugen zu dem Geschehen.

Hinweise nimmt die Polizei Königslutter unter 05353/941050 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell