Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Gegen 7.00 Uhr ereignete sich in der Thomas-Müntzer-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem beide Fahrzeugführerinnen verletzt worden sind. In Folge des Unfalls wurden die Frauen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, da aus noch ungeklärter Ursache die Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell