Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Ei beworfen

Reutlingen (ots)

Reutlingen: Am vergangenen Samstag (06.01.2024) bewarf ein 33 Jahre alter Mann einen 58- Jährigen mit einem Ei am Bahnhof Reutlingen. Bisherigen Informationen zufolge, soll sich der Vorfall am Treppenaufgang zu Bahnsteig 2 am Bahnhof Reutlingen ereignet haben. Hier warf der 33-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar ein Ei auf einen sich ebenfalls am Treppenaufgang befindlichen 58-jährigen Reisenden. Dieser verlor durch diesen Angriff wohl das Gleichgewicht, sodass er einen Sturz nur durch das Festhalten am Treppengeländer verhindern konnte. Weiterhin soll der mutmaßliche Täter zudem den Hut des Opfers genommen und in die Gleise geworfen haben. Der Grund für diesen Übergriff ist derzeit unklar. Eine alarmierte Streife der Polizei Reutlingen könnte den offensichtlich alkoholisierten Mann noch vor Ort feststellen. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen der im Raume stehenden Körperverletzung aufgenommen.

