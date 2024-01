Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beleidigt und bedroht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Mehrere Reisende wurden am vergangenen Mittwochabend (03.01.2024) durch einen 35-Jährigen am Bahnhof Obertürkheim beleidigt und bedroht. Bisherigen Informationen zufolge soll der angolanische Staatsangehörige am Mittwoch gegen 20:15 Uhr mehrere Reisende am Bahnsteig 6 angesprochen und hierbei wohl auch ein Messer dabeigehabt haben. Der mit knapp 1,2 Promille alkoholisierte Beschuldigte bedrohte und beleidigte die Geschädigten offenbar ohne ersichtlichen Grund mehrfach, woraufhin diese die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzten. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den 35-Jährigen daraufhin noch vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen den Mann ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.

