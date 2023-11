Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Unfall leicht verletzt

Am Montag stieß eine Autofahrerin in Ulm mit einem Rollerfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes in der Olgastraße unterwegs. An einer Einmündung bog sie nach rechts in die Frauenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Rollerfahrer. Der Mann befuhr mit seinem Roller den Radfahrstreifen rechts neben der Autofahrerin und wollte ebenfalls rechts abbiegen. In An der Einmündung kam es zur Kollision. Der 44-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt sie am Mercedes auf 1.500 Euro, am Roller auf 250 Euro.

++++2232974

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell