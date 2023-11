Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Einbrecher in Gaststätte

Unbekannte drangen in der Nacht zum Montag in zwei Gebäude in Bad Überkingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 19 Uhr und 6 Uhr schlug der Unbekannte ein Fenster an dem Gebäude in der Geislinger Straße ein. Durch die Öffnung griff der Unbekannte durch und öffnete die Notausgangstür. So gelangte er in die Gaststätte. Im Gastraum fand der Einbrecher Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Zurück ließen er einen Schaden von mehreren hundert Euro.

In derselben Nacht, zwischen 0 Uhr und 7.30 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt in eine Gaststätte. Die befindet sich in der Hausener Straße. Auch dort beschädigte der Täter die Scheibe eines Fensters und stieg ein. Aus einem Büro entwendete der Einbrecher Bargeld und flüchteten damit unerkannt.

Die Polizei sicherte in beiden Fällen die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft nun, inwieweit die zwei Einbrüche im Zusammenhang stehen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit werden vermehrt Einbrüche begangen. Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

