Ulm (ots) - Kurz vor 20.50 Uhr fuhr der 43-Jährige mit seinem BMW von Blaustein in Richtung Weidach. Zeugen beobachteten, wie der Autofahrer unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Deshalb verständigten sie die Polizei. Die trafen den 43-Jährigen in Dornstadt an. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer ...

mehr