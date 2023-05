LPI-G: Energiedrinks entwendet

Greiz (ots) - Rohna. Greizer Polizisten rückten am 30.05.2023 gegen 11:35 Uhr zur K306 zwischen Rohna und Forstwolfersdorf aus. Dort kam ein 83-Jähriger mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad von der Straße ab. Anschließend befuhr er eine Böschung und kippt dabei mit seinem Fahrzeug um. Hierdurch zog er sich leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ...

