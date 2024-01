Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jähriger bespuckt Bundespolizisten und leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Zu mehreren Widerstandshandlungen durch einen 19 Jahre alten Mann ist es am gestrigen Montag (01.01.2024) gegen 00:15 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Der tunesische Staatsangehörige soll zum Jahreswechsel zunächst mehrere Personen am Stuttgarter Hauptbahnhof belästigt und mindestens einen Reisenden und seine Begleiterin an der Jacke gepackt haben, wobei er wohl mehrfach äußerte Bier haben zu wollen. Da sich der in Freiburg im Breisgau wohnhafte Mann gegenüber den hinzukommenden Einsatzkräften der Bundespolizei durchgehend aggressiv verhielt, sollte er gefesselt zur Dienststelle verbracht werden. Dagegen wehrte sich der 19-Jährige vehement und spuckte mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten, wobei er einen Polizisten im Gesicht traf. Durch die Tathandlungen wurden weder die eingesetzten Streifen noch der Beschuldigte verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige schließlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

