POL-PDLD: Bornheim - Mit Deichsel PKW beschädigt

Am 06.12.2023 befuhr gegen 07:10 Uhr ein 35-jähriger Traktorfahrer die K42 in Fahrtrichtung Hornbachstraße in Bornheim. An der dortigen Einmündung hielt der Traktorfahrer an. Jedoch ragte seine Deichsel in die Fahrbahn. Hierdurch kam es zu einer Kollision mit einem 20-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher die Hornbachstraße in Richtung Landau befuhr. Durch die Kollision wurde der Mercedes an der Beifahrerseite erheblich beschädigt, drehte sich um 180 Grad und kam circa 25 Meter später zum Stehen. Am PKW Mercedes entstand Totalschaden, der PKW musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 6000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde zudem mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Traktorfahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hornbachstraße circa 45 Minuten voll gesperrt werden.

