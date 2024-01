Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Zug

Kuchen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am vergangenen Sonntag (31.12.2023) gegen 04:25 Uhr in einem Regionalzug auf der Fahrt in Richtung Stuttgart gekommen. Am Sonntagmorgen kam es während der Fahrt eines Regionalzuges von Geislingen an der Steige in Richtung Stuttgart wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Personen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sollen hierbei vor allem die zwei späteren Geschädigten die drei Beschuldigten im Alter zwischen 17 und 18 Jahren provoziert haben. Schließlich attackierten die drei ukrainischen und russischen Staatsangehörigen ihre Kontrahenten kurz vor dem Halt des Zuges am Bahnhof Kuchen offenbar auch körperlich, indem sie unter anderem wohl mit einem Feuerlöscher auf diese einwirkten. Beim Halt des Zuges in Kuchen flüchteten die drei Beschuldigten, konnten jedoch wenig später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch Einsatzkräfte der Landespolizei festgestellt und auf das Revier verbracht werden. Die beiden geschädigten Reisenden wurden durch den Vorfall leicht verletzt, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab. Gegen die drei jungen Angreifer ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell