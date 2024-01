Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte attackiert

Stuttgart (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann hat am vergangenen Freitag (29.12.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Mitarbeitende der Deutschen Bahn und Einsatzkräfte der Bundespolizei attackiert. Bisherigen Informationen zufolge belästigte der junge Mann wohl gegen 02:45 Uhr zunächst einen am S-Bahnsteig wartenden Reisenden, woraufhin ihn eine 19-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Bahn ansprach. Der guineische Staatsangehörige soll auf diese Ansprache von Beginn an aggressiv reagiert und die junge Frau schließlich auch körperlich attackiert haben. Weitere Mitarbeitende der Deutschen Bahn konnten den aggressiven Beschuldigten bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen am Boden festhalten. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der im Landkreis Esslingen wohnhafte Mann durchgehend aggressiv und attackierte diese mehrfach durch Tritte und Schläge. Aufgrund seines Verhaltens wurde der mit knapp 2,3 Promille alkoholisierte 27-Jährige durch die Streifen in Gewahrsam genommen und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs rechnen.

