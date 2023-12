Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Ulm (ots)

Ein 31-jähriger Mann hat am Dienstagabend (26.12.2023) mehrere Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Ulm beleidigt und angegriffen.

Gegen 20:30 Uhr erhielt eine Streife der Bundespolizei den Hinweis auf eine aggressive Person, welche sich am Haupteingang aufhalten soll. Die eingesetzten Polizisten trafen die Person, bei welcher es sich um einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen handelte, vor Ort an und kontrollierten ihn. Hierbei beleidigte er die Beamten unvermittelt und verhielt sich weiterhin aggressiv, weshalb ihm die Bundespolizisten einen Platzverweis für den Hauptbahnhof erteilten. Nach kurzer Zeit kam der 31-Jährige zurück und bedrohte einen der eingesetzten Beamten. Zur Durchsetzung des Platzverweises verbrachten ihn die Polizisten aus dem Bahnhof. Im weiteren Verlauf näherten sich zwei bislang unbekannte Personen und versuchten den 31-Jährigen aus noch unbekannten Gründen anzugreifen. Dies konnten die Beamten durch den Einsatz von Pfefferspray verhindern, sodass die Personen unerkannt flüchteten. In welchem Zusammenhang die beiden Personen zu dem 31-Jährigen stehen, sowie deren Identität, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Revier verbracht. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und trat zwei Mal gegen das Schienbein eines Polizisten, ohne diesen jedoch zu verletzen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den unbekannten Personen, werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell