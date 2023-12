BPOLI S: Unbekannter spuckt Reisenden an - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

Stuttgart (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich in der vergangenen Mittwochnacht (20.12.2023) vor mehreren Jugendlichen in einer S-Bahn der Linie S2 entblößt und an seinem Glied manipuliert. Bisherigen Informationen zufolge stieg der Unbekannte zunächst gegen 23:40 Uhr (20.12.2023) am Bad Cannstatter ...

