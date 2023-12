Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und weitere Geschädigte gesucht - Exhibitionistische Handlungen in der S2

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich in der vergangenen Mittwochnacht (20.12.2023) vor mehreren Jugendlichen in einer S-Bahn der Linie S2 entblößt und an seinem Glied manipuliert. Bisherigen Informationen zufolge stieg der Unbekannte zunächst gegen 23:40 Uhr (20.12.2023) am Bad Cannstatter Bahnhof in eine S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf ein. Kurz nach der Abfahrt des Zuges soll der circa 175 cm große Mann dann mehrfach den Blickkontakt mit einer 16 Jahre alten Reisenden, welche mit drei weiteren minderjährigen Begleiterinnen unterwegs war, gesucht haben. Schließlich entblößte der Täter offenbar sein Glied und begann daran zu manipulieren. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Nürnberger Straße sei der Mann dann ausgestiegen und habe sich vor das Fenster der Geschädigten gestellt. Vor diesem begann er wohl abermals an seinem entblößten Glied zu manipulieren, bevor er in bislang unbekannte Richtung floh. Der unbekannte Mann ist aktuellen Ermittlungen zufolge Mitte bis Ende 30, hat eine normale bis kräftige Statur, hellbraune, kurze Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er wohl eine mint- bzw. hellgrüne Jacke und weiße Schuhe. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

