Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter attackiert Reisende

Elztal-Dallau (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Montagabend (18.12.2023) eine 19-Jährige in einer S-Bahn in Richtung Mosbach attackiert. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die junge Frau am gestrigen Tag zusammen mit einem Begleiter mit einer S-Bahn der Linie S4 von Osterburken in Richtung Mosbach. Während der Fahrt konnte die 19-Jährige einen Mann und eine Frau wahrnehmen, welche offenbar eine lautstarke Unterhaltung in dem Zug führten. Als die Reisende gegen 21:00 Uhr beim Halt des Zuges am Bahnhof Dallau (Elztal) an den beiden Personen vorbeiging und diese wohl auch anschaute, soll zuerst die Frau und anschließend der Mann aufgestanden sein und sie verbal bedroht haben. Die Geschädigte versuchte offenbar die beiden Personen zu beruhigen und stieg daraufhin aus dem Zug aus. Während des Aussteigevorgangs soll dann der bislang unbekannte Mann die 19-Jährige von hinten attackiert haben, indem er ihr wohl auf den Hinterkopf schlug und sie trat. Die Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und zeigte den Vorfall noch am selben Abend an. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Unbekannten unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

