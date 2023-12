LPI-SLF: Brand mehrerer Mülltonnen

B88 Kirchhasel (ots) - Am Samstag kam es gegen 22:10 Uhr in der Ortslage Kirchhasel zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von Uhlstädt kommend in Richtung Rudolstadt. In der Ortslage Kirchhasel kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Grundstücksmauer. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Aufprall leicht. An dem Fahrzeug und an der Mauer entstand zum Teil ...

