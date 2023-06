Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim

Zwingenberg: Ordnungshüter messen Geschwindigkeit an Kitas

Insgesamt 44 Verstöße festgestellt

Bensheim (ots)

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte der Polizei in Bensheim am Montag (26.6.) zwischen 10 Uhr und 18 Uhr zahlreiche Verkehrskontrollen in Bensheim und Zwingenberg durch. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei durch Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei. Die Kontrollörtlichkeiten befanden sich im Bereich von zwei Kindertagesstätten am Berliner Ring in Bensheim und in der Zwingenberger Straße im Ortsteil Rodau, an denen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 30 km/h beträgt.

Die Polizeikräfte überprüften die Geschwindigkeit von 277 Fahrzeugen. Dabei stellten sie insgesamt 42 Verkehrsverstöße fest, von denen 32 Wagenlenker die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die Ordnungshüter verwarnten 25 zu schnell fahrende Verkehrssünder vor Ort, da sie bis zu 15 Stundenkilometern mehr auf dem Tacho hatten. Weitere sieben Fahrzeugführer müssen sich in einem Bußgeldverfahren verantworten, einem Wagenlenker droht zusätzlich ein Eintrag von einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Die eingesetzten Beamten stoppten während den acht Stunden 43 Kraftfahrzeuge und führten 55 Personenkontrollen durch. Dabei ahndeten sie zehn weitere Gurtverstöße.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass sich Verkehrsteilnehmer im Bereich von Kindertagesstätten an die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit halten sollen. Da bereits überhöhte als auch nicht angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen zählt, werden in der Zukunft weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an wechselnden Kontrollörtlichkeiten durchgeführt.

