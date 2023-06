Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Braunshardt: Das 3. Polizeirevier bietet im Juli eine kostenlose Fahrradcodierung an

Anmeldung ab Anfang Juli möglich und für die Teilnahme erforderlich

Braunshardt (ots)

Am Samstag, den 22. Juli 2023 bieten Polizeibeamte des 3. Polizeireviers allen interessierten Fahrradbesitzern eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion wird an diesem Tag in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr vor dem Bürgerhaus in der Parkstraße des Ortsteils Braunshardt stattfinden.

Für eine bessere Koordinierung ist für die Teilnahme eine vorherige Anmeldung notwendig. Eine Terminvergabe ist am Donnerstag, dem 6. Juli und am Freitag, dem 7. Juli 2023, zwischen 9 und 12 Uhr unter der Rufnummer 06151/96953400 möglich.

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, wird darum gebeten, bereits bei der Anmeldung alle erforderlichen Daten der teilnehmenden Person inklusive des zu codierenden Fahrrades anzugeben. Am Tag der Codierungsaktion wird der Eigentumsnachweis sowie der Ausweis benötigt. Zudem wird darum bei E-Bikes oder Pedelecs darum gebeten, den Batterieschlüssel nicht zu vergessen. Carbon Räder sind grundsätzlich nicht für die Codierung geeignet.

