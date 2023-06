Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Ordnungshüter führen Laserkontrolle auf der K211 durch

Brombachtal (ots)

Beamte der Polizei in Erbach haben am Montagvormittag (26.6.) auf der Kreisstraße 211 bei Brombachtal Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr überprüften die Ordnungshüter das Tempo von insgesamt 204 Fahrzeugen, darunter 20 Motorräder. An der Messstelle beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

Die Beamten ahndeten 53 Verstöße, von denen 33 Fahrzeugführer ein Verwarnungsverfahren erwartet, da sie die Höchstgeschwindigkeit bis maximal 15 km/zu schnell passierten. Weitere 20 Verkehrsteilnehmer müssen sich in einem Bußgeldverfahren verantworten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der 110 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Eintrag von einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Ebenso wurde ein Zweiradfahrer mit 91 Stundenkilometern gemessen. Auf ihn kommt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Die Polizei wird die Kontrollen auch in der Zukunft weiterführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell