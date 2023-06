Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein /Sandwiese: Festnahme nach Einbruch in Gartenhütte

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann wird sich nach seiner vorläufigen Festnahme am frühen Dienstagmorgen (27.6.) wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen hatten gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche und Taschenlampenschein aus Richtung einer Gartenhütte in der Friedrich-Ebert-Straße kommend, gemeldet. Die alarmierten und hinzueilenden Ordnungshüter stellten den Tatverdächtigen noch vor Ort. Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass der 39-Jährige bereits Werkzeuge im Wert von mehr als Tausend Euro aus der aufgebrochenen Gartenhütte zum Abtransport bereitgelegt hatte und sich zudem gewaltsam an einem dort abgestellten Wohnmobil zu schaffen machte. Dabei verursachte er einen weiteren Schaden an dem Fahrzeug, in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Der Festgenommene kam mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und seine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell