POL-DA: Darmstadt-West: Einbruch in Arztpraxis

Münster (ots) - Zwei noch unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (27.6.) offenbar ihr Unwesen am Bahnhofsplatz getrieben und versucht, in die Räume eines Einfamilienhauses einzusteigen. Als einer der Kriminellen sich gegen 1 Uhr an dem Fenster zu schaffen mache und das Rollo hochschob, weckten seine Geräusche den 44-jährigen Bewohner des Hauses, der ...

mehr