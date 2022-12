Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Lampertheim (ots)

Kriminelle haben am Montag (05.12.) die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Pfaffenwiese" heimgesucht. Zwischen 16 Uhr und 21.30 Uhr gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf den Balkon des Anwesens und brachen hier die Balkontür auf, um ins Innere zu gelangen. Hier durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Zimmer und suchten im Anschluss unerkannt das Weite. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie bei ihrem Beutezug Geld sowie Schmuckgegenstände. Das Kommissariat 21/22 nimmt Hinweise von Zeugen in dieser Sache unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

