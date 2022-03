Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: verbotenes Autorennen ohne Führerschein - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer raste am Donnerstagabend durch die Neckarstadt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein hatte. Ein Zeuge verständigte kurz vor 23 Uhr die Polizei wegen einer Ruhestörung vor einem Anwesen in der Zeppelinstraße. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese einen mit vier jungen Männern besetzten VW Golf an der genannten Örtlichkeit fest. Die Rücklichter brannten, der Motor lief und die Motorhaube war warm. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, sprangen alle vier aus dem Auto. Der 25-Jährige hatte zuvor auf dem Fahrersitz gesessen. Bei ihm bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Er wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein konnte jedoch nicht einbehalten werden, da er keinen besaß.

Bei den weiteren Ermittlungen konnten die Beamten Videoaufnahmen sichern, die zeigen, dass der junge Mann zuvor mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h durch Straßen im Stadtteil Neckarstadt gerast war, in denen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt.

Das Fahrzeug wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen unzulässigen Lärms. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

