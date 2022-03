POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brennendes Fahrzeug; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr verständigte ein 32-Jähriger die Polizei, nachdem sich an der Straßenbahnhaltestelle Abendakademie ein Mann in sexueller Art und Weise vor mehreren Passanten entblößt hatte. Darüber hinaus hatte dieser die Schaufenster eines in der Nähe befindlichen ...

mehr