Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein gestoppt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Polizeistreife stoppte in Walschleben einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten hatten den 52-Jährigen am Montagvormittag mit seinem Transporter in der Straße Am See einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass er bereits seit vier Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (JN)

