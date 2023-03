LPI-EF: Bargeld und Getränke gestohlen

Erfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagabend ein Radfahrer in Erfurt leicht verletzt. Der 55-Jährige war mit seinem Rad auf der Blücherstraße in Erfurt unterwegs gewesen. Er befuhr den Kreisverkehr und wollte auf die Straße Am Herrenberg abbiegen. Eine 42-jährige Audi-Fahrerin wollte aus der Dornheimstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Sie übersah den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein ...

